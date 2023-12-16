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Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Şanlıurfa Tanıtım Günleri'ne Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda davetli katıldı. Vatandaşlar, Şanlıurfa'ya özgü ürünlerin ve geleneksel tatların sergilendiği festivale yoğun ilgi gösterdi. Başkan Dursun, Şanlıurfa'nın kültürünü ve turizmini İstanbul'da tanıtmanın ayrıcalık olduğunu belirtti.

Sultangazi\'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi
16.12.2023 - 16:15,
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Sultangazi'de "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda, Anadolu Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılışına, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda davetli katıldı.

Şanlıurfa'ya özgü ürünlerin ve geleneksel tatların sergilendiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki kültürel tanıtım günlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın gelenek ve göreneklerini İstanbul'da tanıtmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Dursun, "Şanlıurfa, gelenek görenekleriyle, kültürüyle, örfüyle, turizmiyle, doğasıyla, yeme içme kültürüyle meşhur olan bir şehrimiz. UNESCO tarafından Göbeklitepe'nin artık dünyanın önemli bir bölgesi haline geldiğini gördük." dedi.

Dursun, Şanlıurfa Tanıtım Günlerinin yarın akşama kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Abdurrahman Dursun, Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi, Şanlıurfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri düzenlendi - Son Dakika
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