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Sultangazi'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı

Sultangazi'de seyir halindeki iki araçta bulunan şüpheliler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kavga sırasında 15 yaşındaki Büşra Polat başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Mustafa Kemal Balıkçı da kalçasından vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından terk edilmiş araçta silahlar ele geçirildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi\'de Silahlı Kavga: 1\'i Ağır 2 Kişi Yaralandı
30.12.2023 - 21:53,  Güncelleme: 21:55
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Sultangazi'de seyir halindeki iki araçta bulunan şüpheliler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1293. Sokak'ta ilerleyen 34 RB 8900 ve 34 CRT 604 plakalı araçlarda bulunan kişiler arasında, uzun namlulu otomatik tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavga çıktı.

Kavga sırasında 75. Yıl Heykel Parkı yakınlarında ailesiyle 34 UV 8980 plakalı araçta seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Mustafa Kemal Balıkçı (27) adlı kişi de kalçasından vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kendi imkanlarıyla Gaziosmanpaşa Taksim Araştırma Hastanesi'ne giden ve emniyette 10 suç kaydı bulunduğu anlaşılan Balıkçı'nın ise tedavi olmadan hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

Silahlı kavga anı güvenlik kamerasında

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, 75. Yıl Heykel Parkı çevresindeki çok sayıda iş yeri ve araç isabet alarak hasar gördü.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, taraflardan birinin kullandığı 34 RB 8900 plakalı otomobili 1432. Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

Araçta 2 uzun namlulu silah ile 1'i otomatik 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerinin, kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, Büşra Polat'ın yakınlarının hastane önündeki bekleyişi de devam ediyor.

Kaynak: AA
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