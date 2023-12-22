Sultangazi\'de silahlı saldırıda bir kişi öldürüldü

Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürüldüğü olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta Barış Özdoğan'ın (21), araçtan inen kişilerce silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Polis ekiplerinin cinayetin ardından kaçan zanlıların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Özdoğan'a otomatik silahla yapılan saldırı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde otelden çıkan Özdoğan'a otomobilden silahla ateş edilmesi ve aracın olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
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