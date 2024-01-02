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Sultangazi'de Üç Farklı Kavga Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Sultangazi'de Üç Farklı Kavga Kameralara Yansıdı

Sultangazi'de yaşanan üç ayrı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayda yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, diğer olaylarda ise işçiler arasında çıkan tartışmalar tekmeli yumuklu kavgaya dönüştü. Kavgaları çevredekiler ayırmaya çalıştı.

02.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 12:01
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SULTANGAZİ'de tartışmalarla başlayan üç farklı kavga kameralara yansıdı. Kavga edenleri çevredekiler ayırdı.

İlk olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde, ara sokakta iki grup arasında yol verme nedeniyle yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı, çevredekiler ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Cebeci Mahallesi'nde ise, geri dönüşüm firmasında çalışan işçilerin çay molasında kavga çıktı. İki çalışan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede tekmeli yumuklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kavga, diğer çalışanların araya girmesiyle sona erdi.

Merkez Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda ise, iki genç arasında yaşanan kavgayı çevredekiler ayırdı. Taraflardan biri olay yerinden uzaklaşırken, tartıştığı kişi diğer kişiye yumruklarla saldırdı.Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi\'de Üç Farklı Kavga Kameralara Yansıdı
Kaynak: DHA
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İsmetpaşa Mahallesi, kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Üç Farklı Kavga Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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