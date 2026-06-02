Sultaniçe\'de Sahil Temizliği Başladı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahilinde temizlik yapıldı.

Sultaniçe Muhtarı Ergün Ertaş, AA muhabirine, yaklaşan sezon öncesi temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu yıl sahilde biriken deniz talaşının geçmiş yıllara oranla daha fazla olduğunu belirten Ertaş, "DSİ ekipleri temizlik çalışmasına başladı. Yaklaşık 100 kamyon talaş çıkacağını tahmin ediyoruz. Yazlıkçılarımızın sahilimizde güzel bir tatil yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Valimiz Yunus Sezer'e, Kaymakamımız Merve Ayık'a, DSİ ve İl Özel İdaresi yetkililerine destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Ertaş, sahile talaş gelmemesi için kısa olan liman mendireğinin uzatılması gerektiğini dile getirdi.