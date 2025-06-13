Sülünler Kahverengi Kokarcalara Karşı Doğaya Salınıyor - Son Dakika
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Sülünler Kahverengi Kokarcalara Karşı Doğaya Salınıyor

13.06.2025 11:27
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Samsun'da 3 bin sülün, kahverengi kokarcanın zararlı etkilerine karşı doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü, Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda bu yıl üretilecek 3 bin sülünü Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300 çeşit bitkiye zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede kullanılması amacıyla doğaya salacak.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen fındığın yanı sıra 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda 3 bin sülün üretimi için çalışma başlatıldı.

Anaç sülünlerden elde edilen yumurtalar, kuluçka makinesine yerleştiriliyor. Kuluçka makinesinde 21 ila 24 gün kalan yumurtalardan sülünler çıkmaya başladı. İstasyonda 4-5 ay büyütülecek sülünler, Karadeniz Bölgesi'nde kahverengi kokarcanın yoğunluk gösterdiği bölgelerde doğaya bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, AA muhabirine, Kafkas sülününün yaşam alanının Karadeniz Bölgesi olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda doğada çok gözüken sülünlerin sayısının giderek azalması nedeniyle Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nun kurulduğunu aktaran Doğan, "1967 yılında Türkiye'nin ilk sülün üretim istasyonu Gelemen'de kuruldu. 11 dönümlük alan üzerinde 1967'den bu yana Kafkas sülünü üretimi devam ediyor. Üretilen hayvanlar belli büyüklüğe geldikten sonra uygun habitatlara yerleştiriliyor, koruma altına alınıyor. Sülünlerin doğada eş tutup, yuva kurup yavrularını büyütmeleri, sayılarının çoğalması hedefleniyor." dedi.

İstasyonda bugüne kadar 370 bin sülün yetiştirildi

İstasyonda bugüne kadar 370 bin sülün yetiştirip doğaya bıraktıklarını belirten Doğan, "Önceki yıllarda daha çok 6-8 haftalık büyüklüğe geldiğinde doğaya yerleştiriliyordu ama bu uygulamada hayvanların kendini doğada besleyip barınmalarında sıkıntı olduğu için son yıllarda artık 4-5 aylık ergenliğe geldikten sonra doğaya yerleştirmeye karar verdik. Bu karar neticesinde de daha başarılı olduğumuzu gördük. Ergen sülün yetiştirmek için 3-5 bin civarında kapasitemiz var ama hedefimiz 20 bin sülün kapasitesine çıkmak." ifadelerini kullandı.

Kapasitenin artırılması için Terme'de sülünün doğal yaşam alanına yakın olan Terme Sülün Üretme İstasyonu'nu modernize ettiklerini anlatan Doğan, gelecek yıllarda oraya taşınıp 20 bine yakın yıllık ergen sülün üretim kapasitesine ulaşacaklarını vurguladı.

"Sülünün kahverengi kokarcayla beslendiği tespitleri yapıldı"

Doğan, son yıllarda Türkiye'de, özellikle de Karadeniz Bölgesi'nde tarımsal ürünlere çok fazla zarar veren kahverengi kokarca böceği görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fındık arazilerine ve tarım alanlarına ciddi zarar veriyor. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biyolojik mücadele için Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bilimsel çalışma yapan hocalarla görüştük, bazı denemeler yapıldı ve sülünün kahverengi kokarcayla beslendiği tespitleri yapıldı. Bunu proje haline getirdik. Özellikle tarım arazilerine, su kaynaklarının olduğu yerlerde biyolojik mücadele amaçlı sülünü tekrar alanlara yerleştirmeye başladık. Bir nebze de olsa biyolojik mücadelede, kokarcaya karşı biyolojik mücadelede sülünü değerlendirmiş olacağız. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz."

Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadeleyi artırmak için sülün üretim kapasitesini yükselteceklerine işaret eden Doğan, "Sülünleri kahverengi kokarcanın zarar verdiği tarım alanları ile fındık bahçelerine yakın bölgelere yerleştirme işlemleri yapacağız. Ürettiğimiz sülünleri ağustos ayından itibaren doğaya yerleştireceğiz ve takiplerini yapacağız. Yerleştirdiğimiz alanlarda öncelikle yırtıcı mücadelesi de yapacağız. Ayrıca, vatandaşlarımıza bilgilendirme yaparak avlanmasını önleyerek, hayvanın doğada tutunmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sülünler Kahverengi Kokarcalara Karşı Doğaya Salınıyor - Son Dakika

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