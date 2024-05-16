Suluova 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Suluova 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Suluova 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu\'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Suluova 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, okulun toplantı salonunda açıldı. Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı fuarın açılışında Okul Müdürü Zafer Türkmen, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sanata, kültüre ve doğaya ilgi duymalarını ve bu alanlarda kendilerini yetiştirmelerini önemsediklerini belirtti. Katılımcılar, fuar boyunca öğrencilerin projelerini gezerek bilgi aldılar.

16.05.2024 16:10
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Suluova 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokul öğrencilerince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen fuarın açılışına, Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Zafer Türkmen, öğrencileri Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğe hazırlarken, akademik başarılarını, onların sanata, kültüre ve doğaya ilgi duymalarını ve bu alanda da kendilerini yetiştirmelerini önemsediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek, öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suluova 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı - Son Dakika

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