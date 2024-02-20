Suluova\'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.
AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Ata Mahallesi'ndeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada,, AK Parti hükümeti döneminde Suluova ilçesinin birçok yatırım aldığını ve hızla gelişmeye başladığını söyledi.
Bir şehrin gelişmesi için iki ayak olduğunu ifade eden İpek, şöyle konuştu:
"Birincisi merkezi hükümet, ikincisi ise belediyedir. Suluova üretmeyi ve para kazanmayı bilen bir ilçedir. Tarım, hayvancılık ve diğer sektörlerde bunu oldukça başarıyor. Biz merkezi hükümetin kaynaklarını buraya aktaracağız, yerelde de güçlü destek vererek ilçenin gelişmesi için planlamalar yapacak ve şehrimizi 100 bin nüfusa ulaştıracağız. İlçemizi bu bölgenin en gelişmiş ve en büyük ilçesi konumuna getireceğiz. Suluova ilçesindeki 154 bin dönüm sulanabilir arazi için büyük ihtiyaç duyulan kapalı sistem sulama projesi ile arazi toplulaştırma projesinin 2024 yılında başlayacak."
Yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Fatih Üçok ise görevde bulunduğu 10 yılda çok sayıda yatırım ve hizmet kazandırarak ilçenin gelişmesini başlattıklarını, yeni dönemde de seçilmesi halinde altyapısı ve proje çalışmaları tamamlanan yeni yatırımları ilçeye kazandıracaklarını ifade etti.
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