Suluova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Suluova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

24.11.2024 15:46
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Amasya'nın Suluova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ali Çolak idaresindeki 05 EV 638 plakalı cip, Otogar mevkisinde Meryem Erkek yönetimindeki 55 ACE 402 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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