Amasya'nın Suluova ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Ali Çolak idaresindeki 05 EV 638 plakalı cip, Otogar mevkisinde Meryem Erkek yönetimindeki 55 ACE 402 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suluova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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