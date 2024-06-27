Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdürler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdürler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Müdürler Kurulu Toplantısı düzenledi. Toplantıda, okulların akademik ve sosyal başarıları değerlendirildi ve yeni eğitim öğretim yılı için planlama yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğretmenlere ve idarecilere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

27.06.2024 15:32
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, akademik ve sosyal alanlarda okullarının başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gelecek eğitim öğretim yılında da aynı heves ve azimle başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Davu, öğretmenlere ve idarecilere gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapılarak yeni eğitim öğretim yılı hakkında planlama görüşüldü.

Toplantıya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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