Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdürler Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, akademik ve sosyal alanlarda okullarının başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gelecek eğitim öğretim yılında da aynı heves ve azimle başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Davu, öğretmenlere ve idarecilere gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapılarak yeni eğitim öğretim yılı hakkında planlama görüşüldü.

Toplantıya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.