Suluova Kaymakamı Gürçam şehit ailesiyle iftar sofrasında buluştu
Suluova Kaymakamı Gürçam şehit ailesiyle iftar sofrasında buluştu

Suluova Kaymakamı Gürçam şehit ailesiyle iftar sofrasında buluştu
09.03.2026 11:19
Amasya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşi Petek Gürçam ile birlikte şehit er Mustafa Bilgili ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Kaymakam Gürçam, 2016 yılında Diyarbakır Sur'da şehit düşen er Mustafa Bilgili'nin babası Recep ve annesi Nilgün Bilgili'ye bir kez daha taziye temennilerinde bulunarak tüm şehit ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine de sabır ve sağlıklı bir hayat diledi.

Şehit ailelerinin devletin ve milletin emaneti olduğunu vurgulayan Gürçam, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Tüm şehitler için dualar edilen ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehidin babası Recep ve annesi Nilgün Bilgili ile yakından ilgilenen Kaymakam Gürçam, ailenin taleplerini dinleyerek ramazan aylarını tebrik etti, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu yineledi.

Misafirperverliklerinden dolayı şehit ailesine teşekkür eden Kaymakam Gürçam, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehidimiz Mustafa Bilgili'nin bizlere emaneti olan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bizler için en değerli emanettir. Onların her türlü ihtiyacında yanlarında olmak bizim asli görevimizdir." dedi.

Kaynak: AA

