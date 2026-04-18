Sulusaray depremlerinde ağır hasar gören evlerin yerine yenileri yükseldi

18.04.2026 11:21
Tokat Valisi Abdullah Köklü: - "195 hak sahibimizden 50'si inşaatlarını tamamlamış vaziyette. İnşallah çok kısa süre sonra tüm vatandaşlarımızın deprem konutlarında ikamet etmeleri mümkün hale gelecek"

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 18 Nisan 2024'te meydana gelen 4,7, 4,1 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören evlerin yerine yenileri inşa ediliyor.

Sulusaray ilçesi merkezli 18 Nisan 2024'te meydana gelen 4,7, 4,1 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler ile sonrasındaki 3 günde meydana gelen 3 üzeri büyüklüğündeki 16 sarsıntı nedeniyle Sulusaray ile Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde 230 ev, 79 ahır, 25 depo, 25 samanlık ve 3 iş yeri olmak üzere 362 yapıda ağır hasar oluşmuştu.

Depremlerin ardından yürütülen çalışmalar sonucunda ağır hasarlı yapılar yıkıldı, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde 195 afetzedenin hak sahipliği onaylandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından deprem nedeniyle yıkılan evlerini yapacak olanlara 1 milyon 850 bin, ahır yapacaklara ise 750 bin lira kredi desteğinde bulunuldu. İki yıl ödemesiz olan kredi, 18 yılda faizsiz geri ödenecek.

AFAD Müdürlüğü teknik ekiplerinin kontrolünde 43 konut ile 7 ahırın inşaatı tamamlanarak kullanılmaya başlandı. 145 kişi ise evlerinin yapımını sürdürüyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, Sulusaray depremlerinin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı.

Devletin depremlerin ardından çok hızlı reaksiyon göstererek evlerini yapma konusunda vatandaşları desteklediğini belirten Köklü, "195 hak sahibimizden 50'si inşaatlarını tamamlamış vaziyette. İnşallah çok kısa süre sonra tüm vatandaşlarımızın deprem konutlarında ikamet etmeleri mümkün hale gelecek." dedi.

Saha gezilerinde vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı, AFAD Başkanlığı ve Valiliğe teşekkür ettiğini gördüklerini anlatan Köklü, "Biz de bize duydukları duygulardan dolayı onlara müteşekkiriz. Allah hayırlı uğurlu oturmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar yapılan evlerden dolayı memnun

Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir ise depremlerin ardından yapılan inceleme sonucu köylerinde ağır hasarlı 15 konut, 8 de ahır tespit edildiğini anlatarak, "14 evimiz yapıldı. Ahırlar da yapıldı. Devletimiz evini yapana yardım usulü kredi verdi. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı'mıza, Valimize, milletvekillerimize, AFAD ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Ağır hasarlı evi yıkılarak yerine yenisi yapılan Yusuf Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Devletimize Allah zeval vermesin. Tokat Valimizden de Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

