Sümbül Dağı'na Yüksel Işık İçin Tırmanış - Son Dakika
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Sümbül Dağı'na Yüksel Işık İçin Tırmanış

Sümbül Dağı\'na Yüksel Işık İçin Tırmanış
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Dağcılar, Hakkari'deki Sümbül Dağı'nı Yüksel Işık'a adadı. Zirve 10 saatlik zorlu tırmanışla tamamlandı.

Hakkari'de 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve yapan bir grup dağcı, tırmanışı 13 Temmuz'da Cilo Dağları'nda hayatını kaybeden dağcı Yüksel Işık'a adadı.

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir araya gelen 5 kişilik dağcı grubu, Depin mevkisinde tırmanışa başladı.

Zorlu parkurda yaklaşık 10 saatlik tırmanışın ardından kamp alanına ulaşan dağcılar, geceyi çadırlarda geçirdi.

Havanın aydınlanmasıyla parkura devam eden dağcılar, 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaştı.

Zirve defterine tırmanışı Yüksel Işık'a armağan ettiklerine ilişkin yazı yazan dağcılar, fotoğraf çektikten sonra inişe geçti.

Dağcılardan Gülizar Harmancı, tırmanışa doğu rotasından başlayarak kamp alanına ulaştıklarını söyledi.

Gün batımını izlemek için kamp alanının aşağı tarafına gittiklerini belirten Harmancı, "İkinci gün zirveyi başarıyla tamamladık. Zorlu bir parkur. 5 arkadaşımızla güzel bir zirve yaptık. Yüksel Işık'ın anısına yaptığımız bir zirveydi. Mekanı cennet olsun. Mükemmel bir dost, çok iyi bir dağcıydı. Rabbim ailesine sabır versin. Zirveyi yaptıktan sonra da yine günbatımını izledik ve havai fişek gösterisi yaptık. Zorlu bir dağ olduğu için herkes zirve yapamıyor. İyi bir kondisyon olmalı. Umarım nice dağcılar bu doğaya gelir. Çok güzel bir manzara bizi karşıladı. Güzel bir faaliyetti. Bütün arkadaşların emeğine sağlık." dedi.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Hakkari, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sümbül Dağı'na Yüksel Işık İçin Tırmanış - Son Dakika

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