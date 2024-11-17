MERSİN'de yaşayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ (110) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı.
Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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