Sümeyye Erdoğan Bayraktar TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

18.09.2025 12:47
KADEM Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST'te Bağcılar Belediyesi standını ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TEKNOFEST 2025'te Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı standına ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Bağcılar Belediyesi de stant açarak yerini aldı.

KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, belediyenin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı öğrencilerinin teknoloji sınıflarında hazırladığı robotlar ve ürünlerin sergilendiği standı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, engellilerin hayatını kolaylaştıran robot ve ürünleri çok beğendiğini ve örnek projelere imza atıldığını belirterek, kursiyerlere başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, TEKNOFEST'te bilim adına yer almanın kendilerini çok gururlandırdığını dile getirerek, "Engelliler Sarayındaki teknoloji sınıfımız da TEKNOFEST anlayışına uygun bir şekilde eğitim hizmeti veriyor. Kursiyerlerimiz, yaptıkları yeni icatlarla ve ürettikleri robotlarla hem kendi hayatlarını kolaylaştırıyor hem de engelleri aşarak neler yapabileceklerini gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST'te standımızı görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

