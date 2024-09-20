Sumy'de Rus Hava Saldırısı: 1 Ölü, 13 Yaralı

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KİEV, 20 Eylül (Xinhua) -- Rus kuvvetleri Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy kentine hava saldırısı düzenledi. Kente yönelik saldırıda isabet alan bakım evinde en az bir kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yaralandı.

Sumy Bölgesel Askeri İdaresi, Rus kuvvetlerinin yaşlı bakım evini Perşembe günü güdümlü bir hava bombasıyla vurduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırı sırasında binada 200'den fazla hasta ve 60 personel de dahil olmak üzere yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu söyledi.

Perşembe akşamı itibarıyla saldırının yaşandığı noktada kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ediyordu.