Sundar Pichai, Stanford'da Protesto Edildi - Son Dakika
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Sundar Pichai, Stanford'da Protesto Edildi

15.06.2026 11:55
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Alphabet CEO'su Pichai, İsrail bağlantıları nedeniyle öğrencilerin protestosuna maruz kaldı.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Stanford Üniversitesinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sırasında şirketin İsrail bağlantıları nedeniyle Filistin destekçisi öğrenciler tarafından protesto edildi.

New York Post gazetesinin haberine göre, Filistin'de Adalet için Öğrenciler (SJP) ve "Apartheid için Teknolojiye Hayır (No Tech forApartheid)" isimli öğrenci grupları tarafından organize edilen protestoya yüzü aşkın öğrenci katıldı.

Öğrenciler, Pichai'nin mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yaptığı sırada Google'ın İsrail hükümetiyle bağlantılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve kefiye giyen öğrenciler, "Özgür Filistin" sloganları atarak tören alanını terk etti.

Pichai, konuşması sırasında öğrencilerin protestosuna ilişkin görüşlerini soran BBC muhabirine yorum yapmadı.

Öğrenciler, "StanfordSJP" grubunun sosyal medya hesabından yayımladıkları görüntülü mesajda, üniversitenin Pichai'yi 2026 mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapmak üzere davet etmesine tepki gösterdi.

Öğrencilerden biri, Pichai'nin yönetiminde Google'ın, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile İsrail ordusuna bulut bilişim hizmetleri ve yapay zeka yazılımları sağlayarak Gazze'deki soykırıma destek verdiğini belirtti.

Bir başka öğrenci de "Stanford'a, bizim geliştirdiğimiz teknolojinin savaş ve kar amacıyla kullanılacağı bir dünyayı asla kabul etmeyeceğimizi göstermek için yürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca öğrenciler, Gazze'deki soykırıma karşı net duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

Teknoloji devlerinin İsrail'le işbirliği

Google ve Amazon, Nisan 2021'de, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni kazanmıştı.

Bu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft ise Eylül 2025'te bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivilleri gözetlemek için kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığına sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını açıklamıştı.

Google, Amazon ve Microsoft'un bazı çalışanları, şirketlerin İsrail'le yürüttüğü çalışmaları protesto ederken, bu protestoların ardından birçok çalışanın işine son verilmişti.

Daha önce İsrail hükümetiyle yürüttüğü çalışmaların silah veya istihbaratla ilgili hassas askeri faaliyetleri kapsamadığını savunan Google, Şubat 2025'te, yapay zeka politikalarını güncelleyerek teknolojinin silahlar veya gözetim faaliyetlerinde kullanılmayacağına dair taahhütlerini kaldırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da Aralık 2025'te Google'ın Gemini yapay zeka teknolojisinin, askeri kullanımını artırmaya yönelik yeni bir girişim kapsamında çalışanlarına sunulan ilk yapay zeka ürünü olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sundar Pichai, Stanford'da Protesto Edildi - Son Dakika

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