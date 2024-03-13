SunExpress 2024\'te 15 milyon yolcu hedefliyor

SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, 2023 yılında 12,6 milyon yolcu ile rekora imza attıklarını belirterek, "Bu yıl 15 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 60 milyon turist hedefine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz." dedi.
Kownatzki, Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu'nun da katılımıyla İstanbul Havalimanı'ndaki otelde düzenlenen toplantıda, SunExpress'in 2023 yılı performansını değerlendirdi, 2024 yılına dair hedeflerini paylaştı.
Türkiye'nin bu yıl da seyahatseverlerin aklındaki ilk ülkelerden biri olmaya devam ettiğini belirten Kownatzki, 2023'te gördükleri yüksek talebin bu yılki rezervasyon rakamlarına da yansıdığını söyledi.
Kownatzki, Türkiye'nin sunduğu geniş aktivite yelpazesi, farklı deneyim olanakları ve fiyat-performans oranı ile ideal bir seyahat destinasyonu olarak fark yarattığını kaydederek, "SunExpress olarak Türkiye'ye direkt seferlerimizi daha da genişlettik. Türkiye turizm pazarı büyümeye hazırlanırken Türkiye'nin turizm elçisi olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.
Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 1,8 milyar avro gelir elde ettiğini dile getiren Kownatzki, şirketin doluluk oranını da yüzde 85 gibi yüksek bir seviyede tutmayı başardığını aktardı.
"2024 yaz programı kapsamında uçuş ağına 28 yeni rota ekledi"
Kownatzki, SunExpress'in 2024 yaz programı kapsamında uçuş ağına 28 yeni rota eklediğini dile getirdi.
Bu rotaların 18'inin Türkiye'nin tatil yörelerine olduğunu belirten Kownatzki, şirketin Anadolu-Avrupa uçuş ağına da 10 yeni uluslararası rota eklediğini anlattı.
Kownatzki, SunExpress'in bu yaz koltuk kapasitesini de yüzde 19 artıracağını ifade etti.
Şirketin toplamda 35 ülkede 200'den fazla noktaya tarifeli seferler sunduğunu dile getiren Kownatzki, SunExpress'in, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından toplamda 67 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.
Kownatzki, "SunExpress Anadolu'nun 15 kentinden, Avrupa'da 18 ve Orta Doğu'da 3 noktaya direkt uçuş sunuyor. SunExpress olarak Avrupa'da yaşayan Türk kökenli misafirlerimizi ailelerine ve sevdiklerine kavuştururken, Anadolu kentlerinin yerel turizmini de desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
SunExpress'in, bu yıl ki hedeflerine ilişkin bilgi veren Kownatzki, şunları dile getirdi:
"2023 yılında 12,6 milyon yolcu ile rekora imza attık. Bu yıl 15 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'yi yıl boyunca ziyaret edilen bir destinasyon haline getirmeye kararlıyız. Türkiye'nin 60 milyon turist hedefine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye turizmini yurt dışında tanıtmak ve Türkiye'yi macera, spor ve dinlenmenin yanı sıra tarih ve kültürü birleştiren çok yönlü bir seyahat rotası olarak öne çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz."
Yeni istihdam olanakları sunacak
Kownatzki, SunExpress'in büyüme stratejisi doğrultusunda 2025 yılı sonuna kadar kokpit, kabin, hat bakım, yer hizmetleri ve genel müdürlük pozisyonları olmak üzere yaklaşık 1300 kişiyi istihdam etmeyi planladığını belirtti.
SunExpress'in geçen yıl şirket tarihindeki en büyük uçak siparişini verdiğini anlatan Kownatzki, şunları kaydetti:
"Halihazırda 77 Boeing 737 uçağı ile hizmet veren SunExpress, 2035 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 166'ya yükseltecek. Yeni siparişler, SunExpress'in Türkiye'ye yönelik artan talebi karşılama ve turizmi destekleme konusundaki kararlılığını temsil ediyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuşlarımızla turizm için önemli bir paydaş olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Planladığımız büyüme, Türkiye turizmine olan bağlılığımızın bir göstergesidir."
Son Dakika › Güncel › SunExpress 2024'te 15 milyon yolcu hedefliyor - Son Dakika
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