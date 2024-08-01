SunExpress CEO'su Max Kownatzki, operasyon memuru olarak görev yaptı

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Bu yılın ocak ayında dört farklı uçuşta kabin memuru olarak görev alan SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, bu kez de uçuş öncesinde operasyon memuru olarak çalıştı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, çalışanların şirketin farklı birimlerinde bir günlük görev yaptığı "Job Tasting" projesi kapsamında Kownatzki, Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda İzmir ve Antalya'ya yapılan uçuşlar öncesinde operasyon memuru olarak görev yaptı.

Kownatzki, bu görev sırasında bilet ve bagaj işlemlerini tamamladığı yolcularla sohbet etti, kontuardaki bu işlerin yanı sıra boş kalan valiz arabalarını da topladı.

Kownatzki, check-in yapıldığı sırada çekilen videosunda, Frankfurt'ta Antalya ve İzmir uçuşları öncesinde kontuarda görev aldığını belirterek, "Tüm personele teşekkür ediyorum. Tatil burada SunExpress ile başlıyor. İyi bir ruh hali var burada." ifadelerini kullandı.

Uçağa binişten önce yolcuların biletlerini kontrol eden Kownatzki, görev yaptığı anlara ilişkin videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.