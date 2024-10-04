SunExpress ve Air Cairo İş Birliğiyle Uçuşlar Artıyor

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Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress ile Air Cairo arasında yapılan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen uçuşlar Avrupa ile Mısır arasında köprü kurdu.

İş birliği kapsamında potansiyel alanları görüşmek için SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Air Cairo CEO'su Ahmed Shanan ile Antalya'da bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Air Cairo ile iş birliğimiz, Almanya, Avusturya, İsviçre'deki 15 havalimanını Mısır'ın Kızıldeniz kıyılarına bağlıyor. 2021 yılında haftalık 30 uçuş ile başlayan iş birliğimiz, bu yaz sezonunda haftalık 124 uçuşa çıktı. Kısa bir süre önce Air Cairo'nun CEO'su Ahmed Shanan ile bir araya geldim. İş birliğimizi yeniliklerle büyütmek için çalışıyoruz" dedi.

SunExpress söz konusu iş birliği kapsamında Air Cairo için Almanca konuşan ülkelerde (Almanya, İsviçre, Avusturya) uçuş ağının planlanması, satış, pazarlama ve gelir yönetimi gibi tüm ticari faaliyetleri gerçekleştirirken, Air Cairo uçuşların operasyonu