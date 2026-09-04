Sunucu Oya Lale Arslan hakkında yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi - Son Dakika
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Sunucu Oya Lale Arslan hakkında yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılan sunucu Oya Lale Arslan, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Arslan, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamalarıyla yargılanacak.

Sosyal medyada yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sunucu Oya Lale Arslan tutuklandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Arslan hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen sunucu Arslan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sunucu Oya Lale Arslan hakkında yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sunucu Oya Lale Arslan hakkında yürütülen soruşturmada tutuklama kararı verildi - Son Dakika
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