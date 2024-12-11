Süper Loto\'da 87 Milyon TL\'lik İkramiye Beşiktaş\'tan Çıktı

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SÜPER Loto'nun 5 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişinde, Beşiktaş Arnavutköy'den oynayarak 6 bilen bir talihli 87 milyon 686 bin 121 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 3, 4, 13, 15, 20, 35 sayılarına isabet etti. 87 milyon TL'lik büyük ikramiyenin Çilek Gıda bayisinden çıkmasının ardından yılbaşının da yaklaşmasıyla bayide yoğunluk yaşandı. Kazandıran bayinin işletmecisi Durali Çilek, "87 milyon TL'lik ikramiyenin bizim bayimizde oynanan bir Süper Loto biletine çıkmasının ardından bayağı talep arttı. Daha çok kişi gelmeye ve oynamaya başladı. İkramiye bizden çıkınca sevindik ve heyecanlandık. Çok mutlu olduk, biz de şanslı bayiler arasına girmiş olduk. Yılbaşı yaklaşıyor ve ikramiyeler de artıyor. İnşallah Milli Piyango'nun da büyük ikramiyesi bizden çıkar" dedi.

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango websitesi ve Milli Piyango Online uygulamasında yayınlanıyor.

'İNSANLARIN GÜVENİ ARTTI VE DAHA ÇOK OYNAMAYA BAŞLADI'

87 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran bayinin işletmecisi Durali Çilek, "1980 yılından beri bu bayiyi işletiyoruz. 2 senedir de Milli Piyango bayiliği yapıyoruz. Kazanan Süper Loto biletinin bizden oynanmasına çok mutlu olduk. Önce arkadaşlarımı aradım. Yakın çevreme sordum kime çıktı diye ama bulamadım. Herhalde yoldan geçen müşterilerimizden birine denk geldi. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Biz de kendisi adına mutlu olduk. 87 milyon TL'lik ikramiye bizden çıktıktan sonra bayağı talep arttı. Daha çok kişi gelmeye ve oynamaya başladı. Hafta sonu satışlarımız daha yoğun geçiyor. Bir de akşam saat 6 ve 9 arası yoğun oluyor. Süper Loto'nun Ekim ayında 309 milyon TL'lik rekor ikramiyesi çıkmıştı. 87 milyon TL de bizden çıkınca sevindik ve heyecanlandık. Çok mutlu olduk, biz de şanslı bayiler arasına girdik. Yılbaşı yaklaşıyor ve ikramiyeler de artıyor. İnşallah Milli Piyango'nun da büyük ikramiyesi bizden çıkar. İnsanlar da bayağı heyecanlı. Daha çok Çılgın Sayısal, On Numara ve Süper Loto oynanıyor. Bu bölgeden çıkmaz diyenlere de çıktığı ispatlanmış oldu. İnsanların da güveni arttı ve daha çok oynamaya başladılar. Milli Piyango'da da çok satış yapacağımızı düşünüyoruz. Yılbaşında 600 milyon TL'lik rekor ikramiye olacağı için de talep arttı. Annesinin, babasının doğum günü ile bilet yapanlar var. Kendilerine özel kombinasyon oluşturuyorlar. Böylece daha çok oynamak istiyorlar" dedi.

'KAZANDIRANAN BAYİ EVİMİN DİBİNDEYMİŞ, BİLSEYDİM BEN DE OYNARDIM'

Oyun oynayanlardan Kaan Hantal, "Kazanan bayi evimin dibindeymiş, bilseydim ben de oynardım. İkramiye bana çıksa öncelikle dünya turuna çıkardım. Kuzey ışıklarını görme hayalim var, önce onu görürdüm. Ondan sonra da yurt dışında ev alırdım. Türkiye'de de güney taraflarında bir ev alıp, emeklilik hayatı yaşardım" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKSA ÇOCUKLARIMLA TATİLE ÇIKARIM'

Bayiye gelenlerden Sezgin Çelik ise "İkramiye bana çıksa öncelikle çocuklarımla bir tatile çıkarım. Ondan sonra farklı işler yaparak şu anki işimden farklı bir iş kurardım. İnsan böyle bir zamanda tatile çıkmak ister" diye konuştu.