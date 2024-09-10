Süper Tayfun Yagi, Vietnam ve Çin'de Yıkıma Neden Oldu - Son Dakika
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Süper Tayfun Yagi, Vietnam ve Çin'de Yıkıma Neden Oldu

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan Süper Tayfun Yagi, Vietnam ve Çin'de büyük yıkıma yol açtı. Tayfun nedeniyle şimdiye dek Vietnam'da 65, Çin'de ise 4 kişi hayatını kaybederken ağır maddi hasar meydana geldi.

10.09.2024 13:48
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Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan Süper Tayfun Yagi, Vietnam ve Çin'de büyük yıkıma yol açtı.

Tayfun nedeniyle şimdiye dek Vietnam'da 65, Çin'de ise 4 kişi hayatını kaybederken ağır maddi hasar meydana geldi.

Pasifik Okyanusu'nda bu yılın ilk süper tayfunu olan Yagi, zayıflayarak tropikal depresyona dönüşürken, tayfunun ardından arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ulusal basında yer alan haberlerde Vietnam'ın kuzeyindeki Haiphong eyaletinde onlarca işletme, fabrika ve imalathanelerde meydana gelen hasar nedeniyle üretime devam edemediği bildirildi.

Tayfunda çok sayıda fabrikanın çatısının uçtuğu, depo ve imalathanelerini su bastığı, üretim araçları ve işlenmiş ürünlerin zarar gördüğü kaydedildi.

Uluslararası tedarik zincirleri olumsuz etkilenebilir

Ülkenin sanayi merkezleri olan Haiphong ve Quang Ninh eyaletlerinin bazı bölgelerine halen elektrik sağlanamadığı, ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 işletmede milyonlarca dolar zararın oluştuğu aktarıldı.

Apple başta olmak üzere küresel şirketlerin tedarikçisi işletmelerin yoğun olduğu bölgede aksayan üretimin uluslararası tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Çin'in yeni inşa edilen uzay fırlatma merkezi zarar gördü

Öte yandan tayfunun, Çin'in Haynan Adası'nın Vınçıng şehrinde inşası süren yeni uzay fırlatma merkezinde de hasara yol açtığı bildirildi.

Haynan Uluslararası Ticari Uzay ev Havacılık Fırlatma Şirketinden yapılan açıklamada, yeni inşa edilen Vınçıng Uzay ve Havacılık Süper Bilgisayar Merkezi'ndeki tesislerin kapı ve pencerelerinin kırıldığı, kontrol odasındaki su baskını nedeniyle bilgisayar ve monitörlerin hasar gördüğü kaydedildi.

Merkezdeki iki fırlatma rampasında henüz ciddi hasar görülmediği, ancak hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

54 hektarlık bir alanda kurulan fırlatma merkezi Çin'in SpaceX'in Starlink'ine rakip olması öngörülen takım uydu ağı projeleri açısından kritik önem taşıyor.

30 Ağustos'ta Pasifik Okyanusu'nda, Paulu Adaları'nın 540 kilometre güneyinde ortaya çıkan bir tropikal siklon olan Yagi, Filipinler'i etkiledikten sonra Güney Çin Denizi üzerinde şiddetlenerek "Süper Tayfun"a dönüşmüştü.

Saatteki hızı 260 kilometreyi bulan "Kategori 5" şiddetindeki tayfun, 6 Eylül'de Çin'in Haynan kıyılarına ulaşmış, 7-8 Eylül'de ise Vietnam'ın kuzeyini etkilemişti.

Kaynak: AA

Pasifik Okyanusu, Vietnam, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Tayfun Yagi, Vietnam ve Çin'de Yıkıma Neden Oldu - Son Dakika

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