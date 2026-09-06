Süphan Dağı'nın 4 bin 58 metrelik zirvesi karla kaplandı
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Türkiye'nin üçüncü en yüksek zirvesi olan Süphan Dağı'nın tepesi karla kaplandı. Bitlis Adilcevaz ve çevre köylerden görülen kar örtüsü, zirveyi beyaza bürüdü.
Türkiye'nin üçüncü en yüksek zirvesi olan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle dağın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile çevre köylerden görülebilen kar örtüsü, zirveyi beyaza bürüdü.
Kaynak: AA
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