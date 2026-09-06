Süphan Dağı\'nın 4 bin 58 metrelik zirvesi karla kaplandı

Türkiye'nin üçüncü en yüksek zirvesi olan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle dağın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile çevre köylerden görülebilen kar örtüsü, zirveyi beyaza bürüdü.