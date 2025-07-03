Şüphelinin Cezası Ev Hapsine Çevrildi

ŞÜPHELİNİN CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ
İzmir'in Çiğli ilçesinde yurt dışında bakımevinde kalan Nazmiye Yanoava'ya ait 35 milyon lira değerindeki arsayı, sahte kimlik ve dublör kullanarak satmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden T.K.'nin (80) cezası, ev hapsine çevrildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
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