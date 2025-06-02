Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
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Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi Yapıldı

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02.06.2025 15:11
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Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi Yapıldı
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İstinye Üniversitesi'nde yapılan zirvede, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ön plana çıktı.

Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi'nde, gelecek için harekete geçme vurgusu yapıldı

İSTANBUL - İstinye Üniversitesi, çevresel sorumluluğun ve kolektif bilincin ön planda olduğu bir gelecek için önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İlham veren fikirler, etkileyici hikayeler ve üretici çözümlerle sürdürülebilir bir dünya hedefiyle, Genç TEMA iş birliğiyle şekillenen Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi, alanlarında önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi, İstinye Üniversitesi'nin ev sahipliği ile gerçekleşti. Zirvede, Ayşegül Dinçkök, Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen, Aslıhan Koruhan Sabancı, Prof. Dr. Bestami Özkaya, Elif Haykır Hobikoğlu, Deniz Şafak ve Mehmet Uygun panelistler arasında yer aldı. Sıfır atıktan denizlerdeki mikro plastiğe, endüstriyel dönüşümden toplumsal farkındalığa uzanan geniş bir yelpazede düzenlenen panel, sergi ve sunumlarla geleceğe yönelik sürdürülebilirliğin kritik önemi vurgulandı.

"Bizler gelecek kuşaklardan bugünü ödünç alıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, sürdürülebilirliğe olan kurumsal bağlılığın ve üniversitenin toplumsal sorumluluk vizyonunun altını çizdi. Prof. Dr. İbiş, yalnızca çevreyi korumanın ötesinde, sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve toplumsal boyutlarına da şu sözlerle değindi:

"Bizler gelecek kuşaklardan bugünü ödünç alıyoruz. Bugünü planlarken, geleceğin yaşanabilir dünyasını da gözetecek stratejik planlamalar yapmalıyız. Bu doğrultuda, tüm paydaşlarımızla geleceğe dönük ortak bir vizyon ile ilerlememiz kritik önem taşıyor."

"Sürdürülebilir politikalar uygulansa bile geleceğimiz risk altında"

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan iklim bilimci Prof. Dr. Ömer Lütfi Şen'in "Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği" konulu sunumu iklim değişikliğinin geleceğine ışık tuttu. Prof. Dr. Şen, şöyle konuştu:

"Geleceğe yönelik projeksiyonlara göre, sürdürülebilirlik politikalarını tam olarak uygulasak bile, 2050'de azot dengesi, iklim değişikliği ve biyosfer çeşitliliğinde yüksek risk alanında olacağız."

"Gıdanın yolculuğu çok önemli"

Sürdürülebilir kaynaklar doktora araştırmacısı Aslıhan Koruhan Sabancı, gıda sektörü ve beslenme alanında sürdürülebilirliğin önemini vurguladı:

"Sağlık sorunlarım gıda ve beslenme alanında araştırmalarımı körükledi. Gıdanın satın alma ve tedarik zincirinden, soframıza gelinceye kadarki yolculuğu çok önemli. Fitoterapi ile bitkilerin tarihsel kullanımını, günümüze yönelik sürdürülebilir çözümler için araştırmaya devam ediyorum"

"Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu"

İklim ve deniz bilimleri alanındaki etkileyici sunumlar, katılımcılara çevreyle ilgili güncel sorunlara dair kreatif çözümler sundu. Profesyonel dalgıç, su altı fotoğrafçısı ve yazar Ayşegül Dinçkök'ün "Deniz Temizliği ve Görsel Aktivizm" başlıklı gösterimi büyük ilgi gördü. Dinçkök, şöyle konuştu:

"Görsellerimle insanlara örnek olmayı hedefleyen bir aktivistim. Çocuklarımıza ve torunlarımıza hak ettikleri, temiz bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu."

Genç girişimciler projelerini sergileme fırsatı buldu

Zirve boyunca katılımcılar, sürdürülebilir inovasyon örneklerini inceleme ve genç girişimcilerin projeleriyle tanışma fırsatı buldu. Sergi ve Demoday oturumları, fikirlerin somut çözümlere dönüşmesini teşvik eden etkileşimli bir platform sundu. Zirvede gerçekleşen panel oturumları, endüstriyel dönüşüm süreçlerinde sürdürülebilirliğin rolünü irdeledi. İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bestami Özkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Özgenur Reyhan Güler'in moderatörlüğündeki oturumlarda Çevre TV yetkililerinin de katılımıyla, çevresel farkındalık, sürdürülebilir ambalaj, plastik kullanımı ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik gibi başlıklar derinlemesine tartışıldı. Panellerde, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans, sıfır atık politikaları ve yeşil girişimcilik çok yönlü bir biçimde ele alındı. Alanında uzman konuşmacılar, sürdürülebilir yaşam pratiklerinin farklı sektörlerdeki yansımalarını aktardı.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi Yapıldı - Son Dakika

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