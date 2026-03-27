Sürdürülebilir Moda Projesi: Eskiden Yeniye

27.03.2026 11:01
Atatürk Üniversitesi öğrencileri, atık kot ceketleri geleneksel kumaşlarla yeniden tasarladı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri 'Eskiden Yeniye' projesiyle atık, çöpe gidecek durumdaki kot ceketleri, geleneksel ehram kumaşı ile yeniden tasarladı. Dadaş figürü, tarihi mimari yapılar, geleneksel motifler, Palandöken Dağı, cirit, tabyalar ve Nene Hatun gibi önemli değerlerin yer aldığı, kırk yama, kumaş boyama, aplike, nakış gibi tekniklerle hazırlanan giysiler Yakutiye Medresesi'nde sergilendi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu yürütücülüğünde tekstil ve moda sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 'Eskiden Yeniye' projesini hazırladı. Kırkıncıoğlu ve öğrencileri projede, kullanılmaz halde, çöpe gidecek kot ceketleri topladı, temizledi ve yeniden tasarlanabilir hale getirildi. Kırkıncıoğlu ve öğrencileri atıl durumdaki, güve tahribatına uğramış ehram kumaşları da değerlendirerek kot ceketlerle buluşturdu. Projeye katılan öğrenciler, dadaş figürü, tabyalar, saat kulesi, Nene Hatun, Palandöken Dağı ve cirit kültürü gibi kentin simgesel değerlerini kot ceketi ve ehramla tasarladı. Kırk yama, kumaş boyama, aplike ve nakış teknikleriyle hazırlanan çalışmalar, geçmiş ile günümüz arasında estetik bir bağ kurdu. Yaklaşık 50 parçalık koleksiyondan seçilen 21 tasarım Yakutiye Medresesi'nde sergilendi.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Uçmak ise çalışmasında Üç Kümbetler'den ilham aldığını belirterek, Selçuklu dönemine ait mimari unsurları kot cekete aktarmaya çalıştığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, tekstil ve moda tasarımında sürdürülebilirlik kapsamında öğrencileriyle proje yaptıklarını söyledi. Atıl durumdaki, kullanılmayan kot ceketleri ile atıl durumdaki ehram kumaşlarını topladıklarını belirten Kırkıncıoğlu, "Hepsini yıkadık, tamir ettik. Yeniden kullanılabilecek hale getirdik. İki kullanılamayan materyali yan yana getirdik. Öğrencilerimiz Erzurum temasıyla konu seçtiler. Bir öğrencimiz dadaşın hikayesini aldı, bir öğrencimiz tabyaları aldı, bir öğrencimiz saat kulesini aldı. Bir öğrencimiz Nene Hatun'u, Palandöken'i karı aldı. Kendi kompozisyonlarını oluşturdular ve tasarım yaptılar. Yeniden üreterek bunları tasarım haline getirdiler. 50'ye yakın bir koleksiyon çıktı ama burada 21 tanesini sergiledik. Eskiyi biz yeni çağdaş, insanların talep edebileceği, gençlerin talep edebileceği kullanılabilir bir tasarım ürün haline getirdik" diye konuştu.

Projedeki amaçlarından birisinin tekstilde sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu ifade eden Kırkıncıoğlu, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik var olanı korumaktır. Tekstil sektörü dünyada ilk 5'te atık konusunda. Dolayısıyla çöpte olan, çöpe gidecek olan bir ceketi yeniden tasarlayarak kurtarmış olduk. Yani öğrenciler sudan tasarruf ederken doğal kaynakları korumuş, çevreye zararı önlemiş oldular. Bu çöpe gitseydi bu giysi yeniden satın alınacaktı. Ekonomiye de zarar verecekti. Biz burada 'kullan at' felsefesi yerine yavaş modayı tercih ederek 'daha az tüket' mesajı vermek ve ekonomiye katkı sağlamak istedik. Bir kot ceket ortalama 5 yıl kullanılıp çöpe gidecekti. Biz onu kurtararak 5 yıl daha kullanılmasını sağladık."

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

11:55
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
