Sürdürülebilir Moda Projesi: Eskiden Yeniye

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri 'Eskiden Yeniye' projesiyle atık, çöpe gidecek durumdaki kot ceketleri, geleneksel ehram kumaşı ile yeniden tasarladı. Dadaş figürü, tarihi mimari yapılar, geleneksel motifler, Palandöken Dağı, cirit, tabyalar ve Nene Hatun gibi önemli değerlerin yer aldığı, kırk yama, kumaş boyama, aplike, nakış gibi tekniklerle hazırlanan giysiler Yakutiye Medresesi'nde sergilendi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu yürütücülüğünde tekstil ve moda sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 'Eskiden Yeniye' projesini hazırladı. Kırkıncıoğlu ve öğrencileri projede, kullanılmaz halde, çöpe gidecek kot ceketleri topladı, temizledi ve yeniden tasarlanabilir hale getirildi. Kırkıncıoğlu ve öğrencileri atıl durumdaki, güve tahribatına uğramış ehram kumaşları da değerlendirerek kot ceketlerle buluşturdu. Projeye katılan öğrenciler, dadaş figürü, tabyalar, saat kulesi, Nene Hatun, Palandöken Dağı ve cirit kültürü gibi kentin simgesel değerlerini kot ceketi ve ehramla tasarladı. Kırk yama, kumaş boyama, aplike ve nakış teknikleriyle hazırlanan çalışmalar, geçmiş ile günümüz arasında estetik bir bağ kurdu. Yaklaşık 50 parçalık koleksiyondan seçilen 21 tasarım Yakutiye Medresesi'nde sergilendi.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Uçmak ise çalışmasında Üç Kümbetler'den ilham aldığını belirterek, Selçuklu dönemine ait mimari unsurları kot cekete aktarmaya çalıştığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kırkıncıoğlu, tekstil ve moda tasarımında sürdürülebilirlik kapsamında öğrencileriyle proje yaptıklarını söyledi. Atıl durumdaki, kullanılmayan kot ceketleri ile atıl durumdaki ehram kumaşlarını topladıklarını belirten Kırkıncıoğlu, "Hepsini yıkadık, tamir ettik. Yeniden kullanılabilecek hale getirdik. İki kullanılamayan materyali yan yana getirdik. Öğrencilerimiz Erzurum temasıyla konu seçtiler. Bir öğrencimiz dadaşın hikayesini aldı, bir öğrencimiz tabyaları aldı, bir öğrencimiz saat kulesini aldı. Bir öğrencimiz Nene Hatun'u, Palandöken'i karı aldı. Kendi kompozisyonlarını oluşturdular ve tasarım yaptılar. Yeniden üreterek bunları tasarım haline getirdiler. 50'ye yakın bir koleksiyon çıktı ama burada 21 tanesini sergiledik. Eskiyi biz yeni çağdaş, insanların talep edebileceği, gençlerin talep edebileceği kullanılabilir bir tasarım ürün haline getirdik" diye konuştu.

Projedeki amaçlarından birisinin tekstilde sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu ifade eden Kırkıncıoğlu, şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik var olanı korumaktır. Tekstil sektörü dünyada ilk 5'te atık konusunda. Dolayısıyla çöpte olan, çöpe gidecek olan bir ceketi yeniden tasarlayarak kurtarmış olduk. Yani öğrenciler sudan tasarruf ederken doğal kaynakları korumuş, çevreye zararı önlemiş oldular. Bu çöpe gitseydi bu giysi yeniden satın alınacaktı. Ekonomiye de zarar verecekti. Biz burada 'kullan at' felsefesi yerine yavaş modayı tercih ederek 'daha az tüket' mesajı vermek ve ekonomiye katkı sağlamak istedik. Bir kot ceket ortalama 5 yıl kullanılıp çöpe gidecekti. Biz onu kurtararak 5 yıl daha kullanılmasını sağladık."

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,