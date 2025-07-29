Süreyya Serdengeçti İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Süreyya Serdengeçti İçin Tören Düzenlendi

29.07.2025 15:56
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Eski TCMB Başkanı Serdengeçti için TOBB ETÜ'de anma töreni gerçekleştirildi, hayatı anıldı.

Hayatını kaybeden eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Süreyya Serdengeçti için görev yaptığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) tören düzenlendi.

Törene, TOBB Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Yavuz, buradaki konuşmasında, Serdengeçti'nin, 1980'lerde Merkez Bankasında başladığı kariyerinde döviz işlemleri, açık piyasa operasyonları ve rezerv yönetimi gibi kilit alanlarda görev üstlendiğini söyledi.

Serdengeçti'nin 2001-2006 yıllarında TCMB Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Yavuz, şunları ifade etti:

"2001 ekonomik krizi sonrası üstlendiği sorumlulukla Türkiye ekonomisinin yeniden gövde gösterdiği bir döneme liderlik etmiştir. 3 yıl içinde enflasyonu çift hanelerden tek haneye düşüren bir süreci başlatmış, liradan altı sıfır atmanın ekonomik yapıya olumlu yansımalarına imza atmıştır. Bu başarılı, imkansızlıkla mücadele döneminde Süreyya Bey'in titiz analizleri, kararlı duruşu ve kamu-özel sektör işbirliğine verdiği önem ekonomide güven ve istikrarın yeniden temellerini oluşturmuştur."

Yavuz, Serdengeçti'nin her zaman özel sektörle diyaloğa önem verdiğini, enflasyonla mücadelede cesur politikalar geliştirdiğini dile getirdi.

Serdengeçti'nin ekonomik kriz yönetiminde gösterdiği kararlılığın, Türkiye'nin en karanlık günlerinde bile umudu canlı tuttuğunu belirten Yavuz, şöyle dedi:

"2006'da görev süresinin sona ermesinin ardından da TOBB ETÜ'de öğretim görevlisi olarak gençlerle bilgi ve deneyimini paylaşmaya devam etmiş, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfında İstikrar Enstitüsü Direktörlüğü ile ekonomi dünyasına değerli katkılar sunmuştur. TOBB ETÜ ailesi olarak, değerli öğrencilerine ve genç akademisyenlere ilham verdi, akademik dünyada derin izler bıraktı. Bilgi gücünün insanı dönüştüren etkisine olan inancıyla, sayısız öğrenci onun yol göstericiliğiyle yetişti. TEPAV'daki çalışmalarıyla Türkiye'nin makroekonomik planlamasına katkıda bulundu, düşünsel tartışmaları çoğaltarak akademik ve politik alanlarda fikir üretilmesine öncülük etti."

"Türkiye, önemli bir değerini kaybetti"

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Sarınay da Türkiye'nin önemli bir değerini kaybettiğini ifade ederek, Merkez Bankası Başkanlığı görevinde Serdengeçti'nin Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Sarınay, Serdengeçti'nin, başarılarıyla Türkiye'de herkesin takdirini kazanan bir devlet adamı olduğunu, TOBB ETÜ'de verdiği derslerde de Merkez Bankasındaki bilgi ve birikimini öğrencilere aktardığını, Türkiye için genç ve dinamik pek çok ekonomist ve iktisatçı yetiştirdiğini belirtti.

Törende, Serdengeçti ile yapılan bir röportajın yer aldığı video gösterildi, TOBB ETÜ'de görevli akademisyen ve öğrenciler Serdengeçti ile anılarını anlattı.

Serdengeçti'nin cenazesi, Maltepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Süreyya Serdengeçti kimdir?

Süreyya Serdengeçti, 1979'da ODTÜ İktisat Bölümü'nü bitirdikten sonra 1980'de TCMB Dış Borç Erteleme Bölümü'nde göreve başladı.

1982'den itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğünde görev alan Serdengeçti, 1984-1986 yıllarında ABD Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Serdengeçti, yurda dönüşünde Merkez Bankasında döviz rezervlerinin yönetiminde çalışmaya devam etti. Mayıs 1996'da Piyasalar Genel Müdürü olan Serdengeçti, uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru ve müdahaleleri, bankalararası para piyasası, açık piyasa işlemleri ve Hazine ihalelerinden sorumlu oldu.

Merkez Bankası Başkanlığına 14 Mart 2001'de atanan Serdengeçti, 14 Mart 2006'da görevini Durmuş Yılmaz'a devretti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü olarak da görev yapan Serdengeçti, 2006 yılından beri TOBB ETÜ Ekonomi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders veriyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süreyya Serdengeçti İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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