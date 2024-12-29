Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk İşlemlerini Askıya Aldı

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Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, devrik lider Beşşar Esed'in yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldı.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığının talimatı üzerine büyükelçilikteki konsolosluk çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurur." ifadesi kullanıldı.

Konsolosluk işlemlerinin durdurulmasının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, kimliklerinin açıklanmaması şartıyla Associated Press'e konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, Suriye Büyükelçiliğinin, devrik lider Beşşar Esed'in bir kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını söyledi.

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esed'in amcası Rıfat Esed'in oğlu Dureyd Esed'in eşi Huzeym ve kızı Şems'in, pasaportlarının süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girdiği ve hızlıca Mısır'a geçmek için yüksek meblağlar ödeyerek elçilikte pasaportların geçerlilik sürelerinin bulunduğu kısımda sahtecilik yaptırdıkları öne sürüldü.

Suriye Dışişleri Bakanlığının, Beyrut Büyükelçiliği hakkında Esed ailesinden başka kişilere de pasaport verilip verilmediğini belirlemek için soruşturma başlattığı bildirildi.

Esed'in kuzeninin eşi Huzeym ve kızı Şems'in belgede sahtecilik suçundan gözaltında tutulduğu iddia edildi.

Lübnanlı yetkililer, ülkeye yasa dışı yollardan girenlerin Suriye'ye geri gönderileceğini duyurmuş ve dün Lübnan'a yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Esed rejimi güçlerinden aralarında subayların da bulunduğu yaklaşık 70 kişi Suriye'ye iade edilmişti.

Huzeym ve Şems Esed, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in amcası ve 1982'deki Hama Katliamı'nı yapan birliklerin komutanı Rıfat Esed'in 24 Aralık'ta beraberindeki 2 kişiyle özel bir jetle Beyrut'tan Dubai'ye gittiği açıklanmıştı.

Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed (86), Hafız Esed'in yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Rıfat Esed hakkında başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor.

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esed, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşşar Esed'in af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

Hama Katliamı

Dönemin Suriye lideri Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2- 28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.

Humus'taki Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ne götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.

SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El-Asida, Es Sehhane, El-Kilayniyye, Ez Zenbak, El-Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.