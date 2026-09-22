Suriye Cumhurbaşkanı Şara New York\'ta ABD Kongre üyeleriyle görüştü, destek aldı

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta ABD Kongresi üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Görüşmede Suriye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, Kongre üyelerinin Suriye'nin birliği ve egemenliğine desteklerini yineledikleri bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın bugün Birleşmiş Milletler'in (BM) 81'inci Genel Kurul'u için bulunduğu New York'ta, Dışişleri ve Yurtdışı Sürgünler Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani'nin yanı sıra çok sayıda yetkilinin katılımıyla, ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, "Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki durum, yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı; Kongre üyeleri ise Suriye'nin birliği ve egemenliğine desteklerini, yeniden imar, toparlanma çabalarını ve istikrarın güçlendirilmesini teyit ettiler" denildi.