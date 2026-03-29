Suriye'de 1 Milyon Captagon Hap Ele Geçirildi
Suriye'de 1 Milyon Captagon Hap Ele Geçirildi

29.03.2026 16:44
Dera'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kaçakçılarına ait 1 milyon captagon hapı ele geçirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Dera ilinin kırsalında düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon captagon hapına el konulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotikle mücadele ekiplerinin yürüttüğü yoğun istihbarat çalışmaları ve kaçakçıların titizlikle takibi sonucu Dera'da uyuşturucu kaçakçılarına bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında belirlenen noktaya düzenlenen baskında, bir paketleme makinesi ve yurt dışına kaçırılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 1 milyon captagon hapı ele geçirildi.

Baskın sırasında olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

