Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu - Son Dakika
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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık tarihinden bu yana 270 bin mültecinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

07.02.2025 22:48
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin açıklama yaptı.

270 BİN SURİYELİ MÜLTECİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Mültecilerin dönüşüne ilişkin yaptırdıkları son anketten verileri paylaşan Llosa, "Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü ve çok daha fazlası önümüzdeki yıl geri dönmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

4'TE 1'İNDEN FAZLASI 12 AY İÇİNDE DÖNECEK

Llosa, Suriyeli mültecilerin 4'te 1'inden fazlasının önümüzdeki 12 ay içinde hayatlarını yeniden kurmak için geri dönmeyi planladığının altını çizdi. Geri dönmenin önündeki en büyük engeller arasında mevcut konut ve mülkiyet haklarının, güvenlik, temel hizmetlere erişim ve ekonomik zorluklarla ilgili endişelerin yer aldığına işaret eden Llosa, mültecilerin yüzde 60'tan fazlasının geri dönmeye dair nihai karar öncesinde Suriye'yi ziyaret etmek istediğini söylediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Beşşar Esed, Göçmenler, Politika, Aralık, Suriye, Güncel, Dünya, Bmmyk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • murat2069:
    adamlar vatandaşlık aldı maaş alıyor çocuk dogurtuyor saglıkta ucretsiz işyerine vergi yok padişahım çok yaşa ulkesine gidermi ye iç yat yol gecen hanı 66 15 Yanıtla
  • özer bergin:
    Zaman sınırı konulur, mesela 2026 yılına kadar gitmezseniz biz göndericez denebilir. 47 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Neyi bekliyorlar? Gitmeyeni göndereceksin. mesele sene sonuna kadar süre verilme gitmeyenler zorunlu sınır dışı edilmelidir 36 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    dönüşünüz olmasın 26 2 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    bunlar giderse bebek araba sektörü iflas eder bebek arabası olmayan yok hepsinde üç beş tane aynı yaşta ondan sonra ekmek yok Su yok iş yok ev kirası pahalı sonuçta oy verenler düşünecek yaptıkları hatayı 20 3 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    burada süper yaşıyorlar yapmaları gereken sadece seçim zamanı oy vermek doğum yap bir vatandaşlık al yardım al 1.sınıf vatandaş ol onların hiçbir kabartı yok onlara bel bağlamış bir aciz hükümet var bunlara bel bağlamış bizden umudu kesenler artık rotayı onlara çeviriyor oy verecek itaat edecek yeni bir kitle kuruluyor bunların suçu yok suç bizde 2023'te oy verdik şimdi cezasını çekiyoruz 19 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya ne ilginc olan dersek.. hani isterlerse gidecek olmalari.. bu cok ilginc.. bi gideyim bakayim duruma gore bakariz olmus resmen.. hey gidi ulkeme bak hey.. 14 1 Yanıtla
  • ASALET TiCARET:
    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 31 Aralık 2023 tarihinde 3 milyon 214 bin 780 !! 10 Da 1 Gitmemis Dalgamı Geçiyorsunuz Yada Türk insanın Zekasınımı ölcüyorsunuz ? 14 0 Yanıtla
  • mst blr:
    Şaka gibi 12 1 Yanıtla
  • Hamza Turan:
    siz insanmiziniz 2 4 Yanıtla
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