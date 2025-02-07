Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Güncel

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin açıklama yaptı.

270 BİN SURİYELİ MÜLTECİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Mültecilerin dönüşüne ilişkin yaptırdıkları son anketten verileri paylaşan Llosa, "Esad rejiminin devrilmesinden bu yana 270 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü ve çok daha fazlası önümüzdeki yıl geri dönmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

4'TE 1'İNDEN FAZLASI 12 AY İÇİNDE DÖNECEK

Llosa, Suriyeli mültecilerin 4'te 1'inden fazlasının önümüzdeki 12 ay içinde hayatlarını yeniden kurmak için geri dönmeyi planladığının altını çizdi. Geri dönmenin önündeki en büyük engeller arasında mevcut konut ve mülkiyet haklarının, güvenlik, temel hizmetlere erişim ve ekonomik zorluklarla ilgili endişelerin yer aldığına işaret eden Llosa, mültecilerin yüzde 60'tan fazlasının geri dönmeye dair nihai karar öncesinde Suriye'yi ziyaret etmek istediğini söylediğini vurguladı.