Suriye\'de Baas Rejiminin Son Bulması Kutlandı

Güncel

SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulması sonrası Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Suriyeliler, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Parkı'nda kutlama yaptı. Sloganlar atan gruptan bazılarının Türkiye'ye teşekkür eden pankartlar taşıdıkları görüldü. Polis ekipleri de etkinlik alanına giren gruba kimlik kontrolü yaparak, herhangi bir olumsuzluk olmaması adına çevrede güvenlik önlemi aldı.