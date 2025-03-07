Suriye'de Çatışmalara Dışişleri'nden Tepki - Son Dakika
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Suriye'de Çatışmalara Dışişleri'nden Tepki

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki güvenlik güçlerinin hedef alınmasına karşı endişelerini dile getirdi.

07.03.2025 14:19
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin kıyı bölgelerinde silahlı gruplar ve yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklamasında, "Güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Suriye'nin kıyı bölgelerinde silahlı gruplar ve yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Keçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Lazkiye ve Çevresinde Yaşanmakta Olan Gelişmeler Hakkında: Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır.

Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Çatışmalara Dışişleri'nden Tepki - Son Dakika

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