Suriye'de Esed'e İdam Kararı Sevinçle Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'de Esed'e İdam Kararı Sevinçle Karşılandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de devrik Esed rejimi üst düzey isimleri hakkında verilen idam kararları, mağdurların umutlarını canlandırdı.

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin üst düzey isimleri hakkında verilen idam kararları, ülkede yakınlarını kaybeden mağdurlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Devrik Esed rejimi, 2011'de başlayan Suriye iç savaşı döneminde sivillere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlerken, ülkede çok sayıda kişinin öldürülmesine, yaralanmasına, gözaltına alınmasına ve zorla kaybedilmesine yol açan uygulamalarla gündeme geldi.

Devrik rejim güçlerinin özellikle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde düzenlediği saldırılarda, sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları, yardım görevlileri ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de geçiş dönemi adaleti kapsamında yürütülen yargı süreçlerinin ardından mahkemenin, devrik lider Beşşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve Esed rejiminin üst düzey isimleri hakkında idam kararı vermesi, yıllardır adalet bekleyen mağdur ve kayıp yakınlarını mutlu etti.

Dera vilayeti sakinlerinden Safa Safedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 2011 yılında alıkonulduğunu ve Sednaya Cezaevi'nde tutulduğunu söyledi.

Babasının akıbetini uzun yıllar öğrenemediğini ifade eden Safedi, mahkemenin kararını duyduğunda büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Safedi, "Karar çıktığında sevinçten havalara uçtuk. Babam hala kayıp. En son Sednaya Cezaevi'nde tutulduğunu biliyoruz ancak öldü mü, diri mi olduğunu bilmiyoruz. Karar açıklandığında gerçekten çok sevindik." dedi.

Yaklaşık 15 yılın kendileri için kolay geçmediğini vurgulayan Safedi, "Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine dair umudumuzu kaybetmiştik. Çok şükür, yıllardır kurduğumuz hayal gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

???????- "Hakkımızın bir kısmını aldığımızı düşünüyoruz"

Kardeşini ve bir yeğenini kaybettiğini ifade eden Neyif Ebu Sel de "Açıkçası bu noktaya ulaşacağımızı beklemiyorduk. Hakkımızın bir kısmını aldığımızı düşünüyoruz. Geri kalanını ise Allah'a bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karar nedeniyle sevindiklerini ancak bunun kendileri açısından büyük bir kutlama olmadığını belirten Ebu Sel, "Suçlunun yaptıklarının karşılığını alacak olmasına sevindik." diye konuştu.

Ebu Sel, rejim döneminde işlenen suçlarda sorumluluğu bulunan tüm kişilerin adalet önüne çıkarılmasını ve cezalandırılmasını temenni etti.

Ailesinden 5 kişiyi kaybeden Fadi Şeref ise babasının 2014 yılında Sednaya Cezaevi'nde idam edildiğini, annesi ile 3 kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.

Mahkemenin idam kararını duyduğunda büyük bir sevinç yaşadığını ifade eden Şeref, "Sanki yeniden doğmuş gibi hissettim. Sanki ailemin tamamını bana geri vermişlerdi." dedi.

Devrik rejim döneminde sivillere yönelik suçlara karışan herkesin adalet önüne çıkarılmasını isteyen Şeref, "Zulmeden, bir çocuğun kaybolmasına, bir tutuklunun veya bir kadının öldürülmesine ya da herhangi bir suça sebep olan herkesin cezasını bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devrimin zafer kazandığını söyleyebiliriz"

Dera sakini ve kayıp yakını Salim el-Cehmani de idam kararını kapsamlı geçiş dönemi adaletinin sağlanması yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak gördüklerini vurguladı.

"Artık devrimin zafer kazandığını söyleyebiliriz. Suriye halkına karşı işlenen suçlar nedeniyle herkesin hak ettiği cezayı almasını temenni ediyoruz." diyen Cehmani, rejim döneminde işlenen suçlardan sorumlu tutulan diğer kişilerin de adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Esed Rejimi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Esed'e İdam Kararı Sevinçle Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:29
F.Bahçe’nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:37:05. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Esed'e İdam Kararı Sevinçle Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.