Suriye'de Esed'e İdam Kararı Sevinçle Karşılandı

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin üst düzey isimleri hakkında verilen idam kararları, ülkede yakınlarını kaybeden mağdurlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Devrik Esed rejimi, 2011'de başlayan Suriye iç savaşı döneminde sivillere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlerken, ülkede çok sayıda kişinin öldürülmesine, yaralanmasına, gözaltına alınmasına ve zorla kaybedilmesine yol açan uygulamalarla gündeme geldi.

Devrik rejim güçlerinin özellikle muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde düzenlediği saldırılarda, sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları, yardım görevlileri ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de geçiş dönemi adaleti kapsamında yürütülen yargı süreçlerinin ardından mahkemenin, devrik lider Beşşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve Esed rejiminin üst düzey isimleri hakkında idam kararı vermesi, yıllardır adalet bekleyen mağdur ve kayıp yakınlarını mutlu etti.

Dera vilayeti sakinlerinden Safa Safedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 2011 yılında alıkonulduğunu ve Sednaya Cezaevi'nde tutulduğunu söyledi.

Babasının akıbetini uzun yıllar öğrenemediğini ifade eden Safedi, mahkemenin kararını duyduğunda büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Safedi, "Karar çıktığında sevinçten havalara uçtuk. Babam hala kayıp. En son Sednaya Cezaevi'nde tutulduğunu biliyoruz ancak öldü mü, diri mi olduğunu bilmiyoruz. Karar açıklandığında gerçekten çok sevindik." dedi.

Yaklaşık 15 yılın kendileri için kolay geçmediğini vurgulayan Safedi, "Böyle bir şeyin gerçekleşeceğine dair umudumuzu kaybetmiştik. Çok şükür, yıllardır kurduğumuz hayal gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

???????- "Hakkımızın bir kısmını aldığımızı düşünüyoruz"

Kardeşini ve bir yeğenini kaybettiğini ifade eden Neyif Ebu Sel de "Açıkçası bu noktaya ulaşacağımızı beklemiyorduk. Hakkımızın bir kısmını aldığımızı düşünüyoruz. Geri kalanını ise Allah'a bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karar nedeniyle sevindiklerini ancak bunun kendileri açısından büyük bir kutlama olmadığını belirten Ebu Sel, "Suçlunun yaptıklarının karşılığını alacak olmasına sevindik." diye konuştu.

Ebu Sel, rejim döneminde işlenen suçlarda sorumluluğu bulunan tüm kişilerin adalet önüne çıkarılmasını ve cezalandırılmasını temenni etti.

Ailesinden 5 kişiyi kaybeden Fadi Şeref ise babasının 2014 yılında Sednaya Cezaevi'nde idam edildiğini, annesi ile 3 kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.

Mahkemenin idam kararını duyduğunda büyük bir sevinç yaşadığını ifade eden Şeref, "Sanki yeniden doğmuş gibi hissettim. Sanki ailemin tamamını bana geri vermişlerdi." dedi.

Devrik rejim döneminde sivillere yönelik suçlara karışan herkesin adalet önüne çıkarılmasını isteyen Şeref, "Zulmeden, bir çocuğun kaybolmasına, bir tutuklunun veya bir kadının öldürülmesine ya da herhangi bir suça sebep olan herkesin cezasını bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devrimin zafer kazandığını söyleyebiliriz"

Dera sakini ve kayıp yakını Salim el-Cehmani de idam kararını kapsamlı geçiş dönemi adaletinin sağlanması yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak gördüklerini vurguladı.

"Artık devrimin zafer kazandığını söyleyebiliriz. Suriye halkına karşı işlenen suçlar nedeniyle herkesin hak ettiği cezayı almasını temenni ediyoruz." diyen Cehmani, rejim döneminde işlenen suçlardan sorumlu tutulan diğer kişilerin de adalet önüne çıkarılmasını istedi.