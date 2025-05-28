Suriye'de Geçici Anayasa Eleştirildi

(ANKARA) – Suriye'nin kuzeydoğusundaki fiili yönetimin Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı Ilham Ahmed, ABD merkezli The New York Times'ta yayımlanan makalesinde, Suriye'de hazırlanan geçici anayasanın azınlıklar, kadınlar ve farklı etnik grupların haklarını korumakta yetersiz kaldığını belirterek, metnin İslam hukukunu tüm ulusal yasaların temeli olarak ilan ettiğini, yürütmeye geniş yetkiler tanıdığını ve sivil özgürlükleri kamu düzeni gerekçesiyle kısıtlama olasılığı barındırdığını ifade etti. Ahmed, ABD'ye "Yeni Suriye baştan itibaren herkesi kapsamalıdır. ABD yönetimi ve Kongresi, bu kapsayıcı ve demokratik hükümetin inşasında tarihi bir rol oynayabilir" çağrısı yaptı.

The New York Times'ta yayımlanan makalede ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Ahmed, yine de ülkedeki çoğulcu yapının yeni sistemde yeterince temsil edilmediğini yazdı. Yeni geçici anayasayı "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendiren Ahmed, yeni sistemin "İslam hukukunu ulusal yasaların temeli ilan eden merkeziyetçi bir yapıya dayandığını" öne sürdü.

"Kadın temsiline dayalı yerel demokrasi modeli örnek olabilir"

Ahmed, SDG'nin "Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi" olarak adlandırdığı fiili yönetimin kadın-erkek eş başkanlık sistemine dayanan bir yönetişim modeli oluşturduklarını, Araplar, Kürtler, Süryaniler, Dürziler, Ermeniler ve diğer toplulukları kapsadığını söyledi ve "Bizim sistemimiz sadece Suriye için değil, tüm Ortadoğu için bir örnek olabilir" ifadelerini kullandı.

"Geçici anayasa Hayat Tahrir el- Şam kadrolarınca hazırlandı"

Mart ayında SDG ve Suriye'deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşma çerçevesinde, ülke genelinde ateşkes, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ve siyasi temsil hakkı gibi ilkelerin benimsendiğini belirten Ahmed, buna karşın aynı dönemde imzalanan geçici anayasanın bu ilkeleri tehdit ettiğini söyledi. Ahmed'e göre anayasa, büyük ölçüde Şara'nın geçmişteki silahlı grubu Heyet Tahrir el-Şam'a yakın isimler tarafından hazırlandı ve yürütmeye geniş yetkiler tanıyor.

Ahmed ayrıca, mart ayında Suriye'nin kıyı bölglerinde çoğu Alevi bin 600 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı ve Dürzi topluluğa yönelik şiddet olaylarını, "kapsayıcı olmayan anayasal düzenin yol açtığı çatışma sinyalleri" olarak değerlendirdi.

"ABD tarihi bir rol oynayabilir"

Makalesini bir çağrıyla sonlandıran Ahmed, "Yeni Suriye baştan itibaren herkesi kapsamalıdır. ABD yönetimi ve Kongresi, bu kapsayıcı ve demokratik hükümetin inşasında tarihi bir rol oynayabilir" ifadelerine yer verdi.