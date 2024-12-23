Suriye'de Hesap Verebilirlik Çağrısı

Güncel

Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması (IIIM) Başkanı Robert Petit, Suriye'de Beşşar Esed rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirliğin sağlanmasının çeşitli aktörler arasında işbirliği ve koordinasyon gerektirdiğini, hiçbir kuruluşun bunu tek başına gerçekleştiremeyeceğini belirtti.

Petit, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye'deki geçici hükümet ile anlaşmalarının ardından 2016'da kurulan IIIM yetkililerinin ülkeye girişine izin verildiğini aktaran Petit, Suriyeli yetkililerle adalet ve hesap verebilirlik hakkında ilk kez görüştüklerini kaydetti.

Petit, bu ziyaretin, IIIM'nin Suriye'de işlenen uluslararası suçların kanıtlarını koruma ve sorumluların hesap verebilirliğini sağlama çabalarını ilerletmede kritik bir adım olduğunu belirterek, "Devam eden çalışmalarımız, kanıtları korumayı ve son 14 yılda etkilenen sayısız mağdur için adalet süreçlerini destekliyor. Esed yönetiminin düşüşü, sahadaki görevimizi yerine getirmemiz için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Rejim döneminde işlenen çok sayıda suça ait belgelerin tutulduğu bir tesisi de gördüğünü kaydeden Petit, bunun, rejimin vahşet suçlarını sistematik hale getirmesinin ürkütücü gerçekliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Suçların delillerinin sonsuza dek kaybolmadan önce korunmasının aciliyetine işaret eden Petit, bu konuda zamanın tükendiğini vurguladı.

Petit, "Bu merkezleri ve içerdikleri materyalleri güvence altına almak için küçük bir fırsat penceresi var. Bunu başaramadığımız her gün kapsamlı hesap verebilirlik şansını kaybetme riskimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de hesap verebilirlik için toplu ve koordineli çaba gerekiyor

Kayıp ve sürgünde yaşayan Suriyeli mağdurlarla da görüştüğünü aktaran Petit, bu kişilerin uluslararası toplumun desteğini, hesap verebilirlik ve adalet talep ettiğini kaydetti.

Petit, hesap verebilirliğin sağlanmasının çeşitli aktörler arasında işbirliği ve koordinasyon gerektireceğini de vurguladı.

Hiçbir kuruluşun bu zorluğun üstesinden tek başına gelemeyeceğine işaret eden Petit, şunları kaydetti:

"Bunun için toplu ve koordineli bir çaba gerekecek. Suriyeliler, sivil toplum örgütleri ve tamamlayıcı yetkilerini kullanan uluslararası ortaklar. Öncelik olarak hepimiz işlenen suçların kanıtlarını korumak, tekrarı önlemek ve tüm mağdurların adalet arayışında kapsayıcı bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için çalışmalıyız. IIIM özellikle bu çabaya yardımcı olmak için oluşturuldu ve rolünü tam olarak oynamaya hazır. Şimdi harekete geçme zamanı."