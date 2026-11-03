Suriye'de Humus Rafinerisi'ne saldırı planlayan Hizbullah bağlantılı hücre yakalandı - Son Dakika
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Suriye'de Humus Rafinerisi'ne saldırı planlayan Hizbullah bağlantılı hücre yakalandı

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Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus Rafinerisi'ni hedef alan terör saldırısı planının arkasındaki Hizbullah bağlantılı hücre üyelerinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda rafineriye yönelik saldırıda kullanılacak patlayıcı düzeneklerin ele geçirildiği belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Humus Rafinerisi'ni hedef alan terör saldırısı planının arkasında olduğu tespit edilen Lübnan'daki Hizbullah'la bağlantılı hücre üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığa bağlı İç Güvenlik Güçlerince konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İstihbarat Teşkilatının, İç Güvenlik Güçleriyle koordineli şekilde yürüttüğü operasyon sonucu Humus Rafinerisi'ni hedef alan terör saldırısı planının arkasındaki Hizbullah bağlantılı terör hücresinin tespit edildiği aktarıldı.

Kişi sayısına dair bilgi verilmeksizin operasyonda hücre üyelerinin yakalandığı, rafineriye yönelik saldırıda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı düzeneklerin ele geçirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, 1 Kasım'da Humus Rafinerisi'ni hedef almaya çalışan terör girişiminin engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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