Suriye'de İsrail'e Serbest Bırakma Eylemi - Son Dakika
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Suriye'de İsrail'e Serbest Bırakma Eylemi

Suriye\'de İsrail\'e Serbest Bırakma Eylemi
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Kuneytra'da alıkonulanların serbest bırakılması için UNDOF önünde eylem yapıldı.

Suriye'de İsrail güçlerince alıkonulan kişilerin serbest bırakılması talebiyle Kuneytra ilinde Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) önünde eylem düzenlendi.

İsrail ordusunca alıkonulan kişilerin yakınları, Kuneytra kırsalındaki Nebu'l-Fevar köyünde bulunan UNDOF merkezi önünde toplandı.

Göstericiler, ellerinde alıkonulan yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak, söz konusu kişilerin serbest bırakılması ve akıbetleri hakkında bilgi verilmesini istedi.

Gösteriye katılan Yahya el-Bureydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 14 Ekim 2025'te evine düzenlediği baskında iki oğlunu ve arkadaşını alıkoyduğunu söyledi.

Alıkonulan gençlerin 19-20 yaşlarında ve öğrenci olduklarını belirten Bureydi, İsrail ordusundan gençlerin nerede tutulduklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmesini talep etti.

Bureydi, "Çocuklarımızın akıbetinin açıklanmasını, serbest bırakılmalarını ve ailelerine sağ salim dönmelerini istiyoruz." dedi.

Gösteriye katılan Doktor Hulud Bilana ise daha önce de çocuklarının serbest bırakılması talebiyle çeşitli protestolar düzenlediklerini hatırlattı.

"Çocuklarımızın serbest bırakılması için gösteri düzenliyoruz. Belki bu kez sesimizi duyarlar ve çocuklarımızı serbest bırakırlar." ifadesini kullanan Bilana, daha önce Şam'da Dışişleri Bakanlığı ve BM binası önünde de eylemler yaptıklarını aktardı.

Bilana, çocuklarının serbest bırakılması için seslerini duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

İsrail ordusu tarafından tutuklanan Amir Bedevi'nin kız kardeşi Semira Bedevi ise kardeşinin evinden alındığını ve beraberindeki bazı gençlerle birlikte alıkonulduğunu belirtti.

Alıkonulanların serbest bırakılmasını talep ettiklerini vurgulayan Bedevi, yapılanların zulme dönüştüğünü, "bir ülkenin topraklarına istendiği zaman girilip çıkılmasının" kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de İsrail'e Serbest Bırakma Eylemi - Son Dakika

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