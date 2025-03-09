Suriye'de Kanlı Çatışmalar ve Barış Çağrısı - Son Dakika
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Suriye'de Kanlı Çatışmalar ve Barış Çağrısı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kıyı bölgelerindeki çatışmalarda yüzlerce ölüm sonrası barış çağrısı yaptı.

09.03.2025 13:59
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(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana yaşanan en kanlı toplumsal şiddet olaylarında kıyı bölgelerinde yüzlerce kişinin öldürülmesinin ardından bugün barış çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli gözlemevi olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dün yaptığı açıklamada, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus bölgelerinde, iki gündür devam eden çatışmalarda, binden fazla kişinin öldüğünü ve 13 yıldır devam eden iç çatışmalarda son yılların en kanlı şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.

İslamcı yeni yöneticilere bağlı güçler ile Esad'ın Alevi mezhebine bağlı birlikler arasındaki çatışmalar devam ederken, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Ulusal birliği ve iç barışı korumalıyız, birlikte yaşayabiliriz" dedi. Şam'da çocukluğunun geçtiği Mazzah mahallesindeki bir camide konuşan Şara, dağıtılan bir videoda, "Suriye konusunda içiniz rahat olsun, bu ülke hayatta kalabilecek özelliklere sahip. Şu anda Suriye'de yaşananlar beklenen zorluklar dahilindedir" diye konuştu.

Esad destekçileri ile Suriye'nin yeni yönetimi taraftarları arasındaki çatışmalar

Suriyeli güvenlik kaynakları, 6 Mart Perşembe günü Esad'a biat eden eski ordu mensuplarına yönelik düzenlenen koordineli saldırı ve pusuların ardından çıkan çatışmalarda en az 200 mensuplarının öldürüldüğünü açıkladı. Saldırıların, ülkenin dört bir yanından gelen binlerce silahlı güçlerin yeni yönetimi desteklemek için kıyı bölgelerine inmesiyle "intikam cinayetlerine" dönüştüğü ileri sürüldü.

Yetkililer, onlarca gencin yargısız infaz edilmesinden ve Suriye'nin bir zamanlar iktidarda olan azınlığının yaşadığı köy ve kasabalardaki evlere yapılan ölümcül baskınlardan, güvenlik güçlerine yardıma gelen ve geçmişte işlenen suçlardan uzun süredir Esad'ın destekçilerini sorumlu tutan silahlı milisleri sorumlu tuttu.

Suriyeli bir güvenlik kaynağı, bugün Batı medyasına yaptığı açıklamada, silahlı grupların güvenlik güçlerine ateş açtığı ve kıyı bölgesindeki ana kasabalara giden otoyollarda araçlara pusu kurduğu birkaç kasabada çatışmaların gece boyunca devam ettiğini söyledi. Güvenlik kaynağı, Esad yanlısı isyancıların son 24 saat içinde birçok kamu kuruluşuna vur-kaç saldırıları düzenleyerek, saldırılarını tırmandırdıklarını da belirtti.

Saldırganların bir ana elektrik santraline zarar vererek, vilayetin bazı bölgelerinde elektriği kestiğini ve bu yüzden bir ana su pompalama istasyonu ve birkaç yakıt deposunun da kullanılamaz hale geldiğini kaydeden güvenlik kaynağı, "Şimdi kargaşa yaratmaya, yaşamı sekteye uğratmaya ve hayati tesislere saldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Lazkiye'de polis şehir içinde yeni kontrol noktaları kurdu

Lazkiye'de polis şehir içinde yeni kontrol noktaları kurdu. İki bölge sakini sahil kentinin dış mahallelerinden silah ve top seslerinin duyulduğunu söyledi. Lazkiye'deki bir diğer güvenlik kaynağı ise çatışmaların çeşitli bölgelerde devam ettiğini bildirdi.

Bir başka polis kaynağı da Şam yönetiminin, engebeli arazideki sık ormanların hükümet karşıtı savaşçılara yardımcı olduğunu dağlık vilayetteki güvenlik varlığını güçlendirmek için takviye birlikler gönderdiğini belirtti.

Esad ve Baas yönetimi, ağır baskılar ve iç savaşla geçen yılların ardından geçtiğimiz aralık ayında devrilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Kanlı Çatışmalar ve Barış Çağrısı - Son Dakika

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