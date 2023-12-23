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Suriye'de saldırı: 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı - Son Dakika
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Suriye'de saldırı: 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Halep'in Kefertal köyüne düzenledikleri saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Suriye\'de saldırı: 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı
23.12.2023 - 17:43,
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Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Halep ilinin batısındaki Kefertal köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Halep'in Bisarton köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefertal köyüne İran'a ait İHA ile saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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