Suriye'de Sarraflar Sokaklarda Döviz Bozuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Sarraflar Sokaklarda Döviz Bozuyor

Geniş Video İzle

Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Suriye'nin başkenti Şam'da döviz alım-satım yasağı sona erdi ve sarraflar sokaklarda döviz bozmaya başladı. Dolar ve Türk Lirası'nın kullanımının arttığı şehirde, insanlar rahat bir şekilde para değişimi yapabiliyor. Sarraflar, her 5 metrede bir bulunuyor ve ekonomik durumun daha iyiye gittiğini ifade ediyor.

14.01.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Suriye'de sarraflar sokaklarda döviz bozuyor

"Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu"

ŞAM - Suriye'de rejimin devrilmesiyle birlikte yabancı para yasağının sona erdiği başkent Şam'da sarraflar sokaklarda döviz bozuyor.

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomi de rahat nefes almaya başladı. Rejim dönemindeki döviz alım-satım yasağının sona ermesiyle sokaklar hareketlendi. Dolar ve Türk Lirası kullanımının arttığı Şam'da sarraflar sokaklarda para bozmaya başladı.

"Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti"

Rejim döneminde Dolar bozduğu için cezaevine girdiğini ifade eden Ahmet Saddur, "Ben sarraflıktan önce ticaret yapıyordum. Rejim döneminde doları gizli saklı Suriye Lirasına çeviriyordum. Defalarca para bozduğum için hapse girdim. Artık hiç kimse bize zarar vermiyor ve insanlar rahat bir şekilde paralarını bozuyor. Suriye'de daha önce dolar ile ticaret yapılmıyordu, şimdi insanlar yabancı para birimiyle ticaret yapmayı öğreniyor. Dolar, Suriye Lirası karşısında değer kaybetti ve şu an durumlar daha iyi. Rejim döneminde dolar yasaktı, o yüzden daha yüksek değere sahipti" dedi.

"Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu"

Şam'da 5 metrede bir sarrafların yer aldığını ifade eden Muhammed Munnir, "Biz her türlü parayı bozuyoruz, daha önce Dolar yasaktı. Şu an her şey güzel ve rahatça işimizi yapabiliyoruz. Her 5 metrede bir sarraflar var, her şey güzel oldu. Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'ı Türklere bağışlasın" şeklinde konuştu.

Suriye\'de Sarraflar Sokaklarda Döviz Bozuyor
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Güncel, Suriye, Döviz, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Sarraflar Sokaklarda Döviz Bozuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:41:50. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de Sarraflar Sokaklarda Döviz Bozuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.