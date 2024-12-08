Suriye'de Yeni Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
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Suriye'de Yeni Güvenlik Tedbirleri

Baas rejimini deviren gruplar, halk güvenliği için yeni ceza ve sokağa çıkma yasaklarını duyurdu.

08.12.2024 18:16
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Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, halkın can ve mal güvenliği için uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu.

Baas rejimini deviren grupların askeri operasyon yönetiminden yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliği ile kamu malının korunmasına yönelik yeni tedbirlere yer verildi.

Yeni tedbirler kapsamında rastgele ateş edene bir yıl, devlet malı ile motorlu araç ve makine çalana 3 yıl hapis cezası verilecek.

Başkasının malına saldırana 3 yıl hapis cezası öngörülen tedbirler çerçevesinde, devlete ait silahları elinde bulunduranlar ve bu silahları ilgili makamlara teslim etmeyenler 4 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Güvenlik tedbirleri kapsamında başkent Şam'da akşam 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı da uygulanacak.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Kaynak: AA

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