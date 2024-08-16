Suriye'deki 5.2'lik Deprem Hatay, Gaziantep ve Kilis'te Hissedildi

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1) SURİYE'DEKİ 5.2'LİK DEPREM, HATAY, GAZİANTEP VE KİLİS'TE DE HİSSEDİLDİ

Suriye'nin Hamah kentinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sınır komşusu Hatay'da da hissedildi. Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Yayladağı'nda bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı. İskenderun ilçesinde de depremi hissedenler sokağa çıktı. Cuma namazı sırasında depreme yakalanan bir vatandaş, "Tam namaz bitecekken depremi hissettik" dedi.

Depremin 10 saniye sürdüğünü belirten bir başka vatandaş ise, "Bayağı şiddetliydi. Masada çalışırken kitaplarım döküldü. Kapılar sallandı. Hemen hemen sokağa çıktık" diye konuştu.