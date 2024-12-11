Suriye'deki Değişim Üzerine Görüşme

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile 61 yılın ardından Baas rejiminin devrildiği Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, bin Ferhan ve Pedersen telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile BM Suriye Özel Temsilcisi, Baas rejiminin düştüğü Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

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Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.