Suriye\'deki Yangın Türkiye Sınırına Yaklaşıyor

SURİYE'nin Lazkiye kırsalında bir haftadır devam eden orman yangınında alevler bir kez daha Türkiye sınırına yaklaştı. Hatay'dan ekipler, Suriye'nin Türkiye sınırında yangına müdahale ediyor.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında geçen hafta çıkan orman yangınında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler yeniden Hatay'ın sınır bölgesine yaklaştı. Geçen hafta Türkiye tarafında ekiplerin müdahale ederek bölgeye yaklaşmasını engellediği yangının, sınırı geçmemesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazöz ve iş makineleriyle önlem aldı. Öte yandan sınırdaki Yayladağı ilçesinde orman yangınından yükselen dumanlar gün boyu çıplak gözle görüldü.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede ilgili kurumların koordineli olarak yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Saha incelemeleri sonrası değerlendirmede bulunan Vali Masatlı, 180 araç ve 800 personelle sahada yangınla mücadele edildiğini belirterek, yangının bölgeye ve yerleşim alanlarına sirayet etmemesi için tüm risk senaryolarına göre ilgili tüm birimlerce hazırlıkların üst düzeyde sürdürüldüğünü bildirdi.