Suriye'den BAE ve Kuveyt'e Destek Telefonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'den BAE ve Kuveyt'e Destek Telefonu

02.03.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BAE ve Kuveyt liderleriyle görüşerek dayanışma vurgusu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırılarında hedef alınan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şara, BAE'nin maruz kaldığı saldırılar karşısında dayanışma içinde olduklarını belirterek, Suriye'nin Arap ülkelerinin egemenliği, istikrarı ve güvenliğine yönelik tehditler karşısındaki tutumunun net ve sabit olduğunu vurguladı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ise Suriye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarına verdiği destekten dolayı derin memnuniyet ve takdirini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Şara, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile yaptığı görüşmede de mevcut süreçte ortak Arap koordinasyonunun güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Şara, devam eden krizlere siyasi çözümler bulunması ve bölgenin tırmanma risklerinden korunması için diyalog ve diplomasinin stratejik bir tercih olduğunu kaydetti.

Kuveyt Emiri es-Sabah da Suriye'nin, Kuveyt'in ve tüm Arap ülkelerinin güvenliği ile egemenliğinin yanında yer alan tutumunu takdirle karşıladığını belirtti.

Öte yandan Şara, KDP lideri Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, bölgede yaşanan mevcut gerilimler ve bu gelişmelerin bölgesel güvenlik ile istikrar üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Suriye, Kuveyt, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den BAE ve Kuveyt'e Destek Telefonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

01:01
İngiltere’den kritik karar, üslerini ABD’ye açtı
İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
00:07
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 01:22:48. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'den BAE ve Kuveyt'e Destek Telefonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.