Suriye\'den Dönen Muhacirler: \'Türkiye\'den Çok Güzel Muamele Gördük\'

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SURİYE'de Baas rejiminin çökmesinin ardından kanser hastası eşi ve torunlarıyla ülkesine dönen Hasan Abdullah (70), "Bizler muhacir geldik. Tıpkı peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, Medine halkının ensarlık yaptığı gibi siz de bize yaptınız. Allah, Türkiye halkını, devletini, toprağını ve bayrağını her türlü belalardan korusun" dedi.

Muhaliflerin başkent Şam'da yönetimi ele geçirip, geçici hükümet kurmasının ardından Suriyelilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla birlikte ülkelerine geçiyor.

'ÇOK GÜZEL MUAMELE GÖRDÜK'

Ülkesine dönmek için gümrük kapısında işlem yaptıran Hasan Abdullah (70), iç savaş nedeniyle 12 yıl önce ailesiyle geldiği Türkiye'de İstanbul'da yaşadığını söyledi. Kanser hastası eşi Galye Abdullah ve torunlarıyla ülkesine döndüğünü söyleyen Abdullah, "Bizler muhacir geldik. Tıpkı peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, Medine halkının ensarlık yaptığı gibi siz de bize yaptınız. Allah sizlerden razı olsun. Allah, Türkiye halkını, devletini, toprağını ve bayrağını her türlü belalardan korusun. Suriye, zalim Esad ve rejiminden kurtuldu. Şimdi ülkemize dönüyoruz. Çok güzel muamele gördük. Bizleri çok iyi ağırladınız. Ben çok memnun ayrılıyorum. Sizlerden hep güzellik ve hayır gördük. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),