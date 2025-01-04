Suriye Dışişleri Bakanı Bölge Turu Yapacak

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ŞAM, 4 Ocak (Xinhua) -- Suriye'nin geçici Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani istikrar, güvenlik ve ekonomik iyileşmeyi desteklemek amacıyla önümüzdeki hafta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

İki gün süren Suudi Arabistan ziyaretinin ardından sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulunan Şeybani, "Bu ziyaretlerin, istikrarı, güvenliği, ekonomik canlanmayı ve güçlü ortaklıkların kurulmasını desteklemeye katkı sağlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şeybani ve diğer Suriyeli yetkililerin Suudi Arabistan ziyareti, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve ülkenin yeniden inşası için destek sağlamayı amaçlıyordu.

Beşar Esad'ın aralık ayı başında devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetim bölgesel güçlerle diplomatik temaslar oluşturmaya çalışıyor.

Şeybani'nin Riyad'a yaptığı ziyaret, iktidar değişikliğinden sonra Suudi ve Suriyeli yetkililer arasında gerçekleşen ilk üst düzey görüşme olarak dikkat çekmişti.