Suriye Dışişleri, İzmir Aliağa'daki patlamada ölen 17 işçi için taziye yayımladı

Suriye, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımlandı.

Açıklamada, Suriye'nin Türk hükümetine, Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Suriye'nin bu acı olay nedeniyle Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.