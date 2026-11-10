Suriye Dışişleri, İzmir Aliağa'daki patlamada ölen 17 işçi için taziye yayımladı - Son Dakika
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Suriye Dışişleri, İzmir Aliağa'daki patlamada ölen 17 işçi için taziye yayımladı

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasında ölenler için Türkiye'ye taziye mesajı yayımladı. Açıklamada Türk hükümeti, halkı ve ölenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken yaralılara şifa dilendi; patlamada 17 işçi ölmüş, 15 işçi yaralanmıştı.

Suriye, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımlandı.

Açıklamada, Suriye'nin Türk hükümetine, Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Suriye'nin bu acı olay nedeniyle Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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